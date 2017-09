Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnertag. 05.10. Tag der Regionen: „Zur Obstbrennerei Scheuerpflug“

Tageswanderung Schwabach Marktplatz – Dietersdorf – Schwabach.

Eine Destillerie in der sich Äpfel, Kirschen, Himbeeren, Mirabellen und viele andere Obstsorten in hochwertige Brände und Liköre verwandeln. Es kann auch probiert werden.

I.u.s.G., Gehzeit. ca. 3 Stunden., ca. 13 km,

Treffpunkt: 9:30 Uhr Schwabach Marktplatz am Pferdebrunnen

Wanderführer: Christa Reichel

Gäste sind willkommen