Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag. 14.01. 17 „Zur Dürerquelle“

Tageswanderung Kalchreuth – Dürerquelle – Kreuzweiher - Oberschöllenbach – Käswasser –Kalchreuth(Schlusseinkehr). TTplus 7,

l.u.s.G., Gehzeit.ca. 3 Stunden. ca.11km

TP: 8:25 Uhr Schwabach Bahnhof (Abf. 08:39 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abf. Treffpunkt: 09:23 Uhr U2) umsteigen am Nordostbahnhof (Abfahrt. 09:30 R21)

Wanderführer: Siegried Bauer erwartet die Gruppe am Bahnsteig S2

Gäste sind willkommen