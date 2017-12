Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Sonntag. 4.2. Winter in Garmisch

Tageswanderung Garmisch - Partenkirchen – Partnachklamm - Wettersteinalm - Partnachalm – Garmisch-Partenkirchen. BT

Achtung !!!! sollte die Partnachalm nicht offen haben wird eine Schlußeinkehr in Garmisch gemacht. Bitte ausreichend Rucksackverpflegung mitnehmen. Wenn die Partnachklamm geschlossen hat wird eine andere Wanderroute angeboten. Bitte Stöcke und Grödel (Spikes für die Wanderschuhe) mitnehmen. Einkehr auf einer Alm wenn eine offen ist.

Treffpunkt: 5:30 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 5:39 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 6:29 Uhr RE4005)

Wanderführer: Silvia Frey steigt in Kinding zu.

Anmeldung bis zum 3.02.2018 Tel. 08461/7057336, dann weis ich, ob die Partnachklamm geöffnet hat! Eintritt Partnachklamm 4,00 €.

Gäste sind willkommen