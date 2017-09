Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 16.11. Winterwanderung im Kaisinger Tal

Tageswanderung Greding – Kinding. (Schlußeinkehr), TTplus10

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3,5 Stunden., ca.15 km

Treffpunkt: 7:50 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 8:00 Uhr S2) umsteigen in Roth (Abfahrt. 8:13 Uhr R61) umsteigen in Hilpoltstein (Abfahrt. 8:31Uhr Bus 611)

Wanderführer: Silvia Frey erwartet die Gruppe in Greding am Hallenbad

Gäste sind willkommen