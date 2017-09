Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 30.11. Winterwanderung von Lauf nach Schwaig. TT plus 7 oder Gruppenfahrschein

Tageswanderung In Lauf nimmt uns ein Stadtführer mit zu einer Entdeckungstour durch die mittelalterliche Pegitzstadt = Gebühr 4,-- €. Nach dem Mittagessen beim „Ehemaligen Pfarrer“ geht’s im Landschaftsschutzgebiet an der Pegnitz entlang über Rückersdorf und Behringersdorf nach Schwaig.

Leichtes Gelände, Gehzeit ca. 3 Stunden., ca.11 km

Treffpunkt: 9:20 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 9:35 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:53 Uhr S1)

Wanderführer: Lisa Rikirsch

Gäste sind willkommen