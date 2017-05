Zwilling, Drilling, oder gar mehr?

Schwabach : Känguruh Familienzentrum Schwabach e. V. |

Frühstücksbuffet für (werdende) Mehrlings-Eltern



Am Mittwoch, den 24. Mai 2017 bietet das Känguruh Familienzentrum Schwabach e. V. in der Walpersdorfer Straße 23 ab 9.30 Uhr ein Frühstücksbuffet für (zukünftige) Mehrlings-Eltern an.



Das Känguruh Familienzentrum möchte in gemütlicher, kinderfreundlicher Atmosphäre Eltern und zukünftigen Eltern von Mehrlingen die Gelegenheit geben, andere Eltern in ähnlicher Situation kennen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen.



Es besteht die Möglichkeit, dass hieraus ein neues regelmäßiges Angebot im Känguruh entsteht.



Die Kosten für das Frühstücksbuffet betragen 7,00 €. Ein Verzehrzwang besteht jedoch nicht!



Anmeldungen bis spätestens 15. Mai 2017 unter Tel. 09122 / 888 226 dringend erforderlich!