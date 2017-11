Sinti-Swing im Casa de la Trova

WENDELSTEIN (pm/vs) - Virtuos improvisierte Musik deutscher Sinti, dafür stehen die drei Gitarristen der Sinti-Familie Bamberger, Vano, Donani und Terrangi. Am Samstag, 11. November stellen sie Lieder aus ihrer Debüt-CD vor.

Unterstützung in der Kleinkunstbühne Casa de la Trova (Zum Sportheim 13) erhalten die drei Vollblutmusiker durch den fulminanten Prager Kontrabassisten Antonin Sturma. Der Titel der CD lautet „Swing Aux Voyageurs“, was übersetzt in etwa bedeutet „Swing der Reisenden“.Die Zuschauer erwartet ab 20 Uhr ein pulsierender Swing, bei dem wohl nur wenige Beine still bleiben werden.Karten können bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Nummer 09129/3373 oder im internet erworben werden.