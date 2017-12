Auch 2017: DATEV Challenge ist das beste Rennen des Jahres!

ROTH (pm/vs) - Grund zur Freude haben Alice Walchshöfer und Kathrin Walchshöfer-Helneder: Zum siebten Mal in Folge hat der DATEV Challenge Roth die Auszeichnung „Bestes Rennen des Jahres“ gewonnen.

Der Triathlon-Award ist 2017 ein weiteres Mal in Roth gelandet. Erneut hatten die Leserinnen und Leser von Europas großer Triathlon-Zeitschrift „triathlon“ für den DATEV Challenge Roth als besten Triathlon der Welt auf der Langdistanz abgestimmt. Damit konnte der Rother Traditions-Triathlon, der im nächsten Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiern kann, erneut alle anderen Triathlon-Events weltweit hinter sich lassen.Alice Walchshöfer und Kathrin Walchshöfer-Helneder konnten bei der „Sailfish Night“ in Langen bei Frankfurt zum siebten Mal die begehrte Trophäe entgegen nehmen und betonten ausdrücklich, der begehrte Award gehöre nicht der Familie Walchshöfer, sondern den weit über 7.000 freiwilligen Helfern, den loyalen Athleten und all den tausenden von Unterstützern aus Stadt und Landkreis Roth. Ihnen dankten sie von ganzem Herzen. Kathrin Walchshöfer-Helneder: „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass es unser Triathlon-verrückter Landkreis Roth zum siebten Mal geschafft hat, mit Engagement und Leidenschaft das beste Rennen der Welt auszurichten.“