Klassik-Open-Air lädt am 29. Juli nach Rednitzhembach ein

REDNITZHEMBACH (pm/vs) - Schönen Liedern und Operettemelodien beim Picknick auf der grünen Wiese lauschen, dazu ist jeder am 29. Juli nach Rednitzhembach eingeladen.

Die 16. Auflage des Klassik-Open-Air am Kunstweg wird vom Ensemble „Trio mit Duetten“ gestaltet. Beginn bei freiem Eintritt auf der Wiese von Landwirt Kurt Zwingel beim Kunstwerk „Sonnenuhr“ ist um 19.30 Uhr. Der Veranstaltungsort liegt nur rund zehn Gehminuten vom Feuerwehrhaus (Walpersdorfer Straße) entfernt. Auf dem Programm stehen Kunstlieder der Romantik sowie Arien und Duette beliebter Operetten und Musicals. Christine Merz und Klaudia Zita Regös werden von Franziska Reif am Piano begleitet.Bei ungünstiger Witterung wird die Veranstaltung in den Rednitzsaal des Gemeindezentrums verlegt. Ob dies der Fall ist, kann am Veranstaltungstag ab 15 Uhr im Internet nachgelesen oder unter der Rufnummer 09122/692151 erfragt werden.