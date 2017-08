Mit Festzug am Sonntag: Hilpoltstein feiert das 90. Burgfest!

HILPOLTSTEIN (pm/vs) - 2017 ist nicht nur die 500. Wiederkehr des Thesenanschlages durch Martin Luther oder der 900-Jahrfeier der Ersterwähnung Schwabachs. Auch das Hilpoltsteiner Burgfest hat einen runden Geburtstag.

Höhepunkte am Sonntag

Vor 90 Jahren hat dieses Fest mit historischen Hintergrund zu ersten Mal stattgefunden. Dabei geht es um den Einzug der Pfalzgräfin Dorothea Maria in der Burg Hilpoltstein im Jahre 1606. Unter ihrer Regentschaft erlebte der Ort mehr als 30 segensreiche Jahre.Das vom 4. bis 7. August stattfindende Burgfest ist deshalb auch kein Mittelalterspektakel mit kampfeslustigen Rittern und Rabauken, sondern eine gelungene Mischung aus Volksfest mit Renaissance-Flair. Wer am Festzug am Sonntag mitlaufen möchte, muss sich deshalb auch strikt an die Kleiderordnung halten: Es dürfen nur Kostüme aus dem Fundus der Stadt Hilpoltstein getragen werden. Diese werden rechtzeitig vor dem Fest an Hilpoltsteiner Bürgerinnen und Bürger - auch Kinder - vergeben. Der Termin wird öffentlich bekannt gegeben.Eröffnet wird das Burgfest gegen 18 Uhr mit einem Marsch der Stadtkapelle Hilpoltstein und der Blaskapelle Jahrsdorf durch die Straßen der Altstadt. Gegen 19 Uhr erfolgt der Bieranstich im Festzelt am Marktplatz. Am Samstag finden unter anderem eine Stadt- und Burgführung (15 Uhr an der Residenz in der Kirchenstraße 1) sowie das beliebte Sautrogrennen am Stadtweiher (16 Uhr) statt.• Hilpoltsteiner Burgfestlauf in der 17. Auflage mit Start in der Innenstadt um 9 Uhr.• Burgfestmarkt von 9.45 Uhr bis 20 Uhr entlang des Dreifaltigkeitsweges• Festspiel „Einzug der Pfalzgräfin Maria Dorothea im Jahre 1606“ um 14 Uhr mit anschließendem Festzug durch die Innenstadt zum FestplatzDas gesamte Programm an allen vier Tagen findet man im Internet