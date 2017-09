Stadt(ver)führungen 2017: Abgesagte Veranstaltungen und neue Führungen!

- Tibetische Tänze zum Mittanzen. Der Führungstermin am Sonntag, 14 Uhr, entfällt!- Eine Genussreise für Gaumenfreunde. Der Führungstermin am Sonntag, 15 Uhr, muss leider entfallen! Die Termine am Freitag und Samstag, 15 Uhr, finden wie geplant statt!- Albrecht Dürer – Zeichen für das Weltende. Die Führungstermine am Samstag und Sonntag, 15 Uhr, entfallen!Ein Sonnenuhr-Quadrant, eine versteckte Süduhr, eine Süduhr mit Wandabweichung und eine tragbare Sonnenuhr gibt es zu entdecken! Wie werden sie abgelesen, wie genau gehen sie? Ein informativer und unterhaltsamer Rundgang mit Ludwig Engelhardt, ehemaliger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zeitmesskunde. Veranstalter: Ludwig Engelhardt Treffpunkt: Infozelt am Sebalder Platz Dauer: 45 Min.Der dicht besiedelte Stadtteil Eberhardshof mit einer Bevölkerung, die zu mehr als 50 Prozent einen Migrationshintergrund hat, beherbergt neue Orte und Projekte, die sich der Kultur für alle verschrieben haben. In dieser Führung werden Angebote zum Mitmachen vor Ort vorgestellt.Max. 30 Teilnehmer!Veranstalter: "Gemeinsam im Quartier", bfz Nürnberg, Lena PecharTreffpunkt: Quartiersbüro Weststadt, Fürther Straße 194, 90429 Nürnberg (U1 bis Eberhardshof)Dauer: 60 Min.Einfache Bewegungsfolgen führen in die Stille und Ausgeglichenheit und verhelfen so zur inneren Kraft. Qigong ist Meditation in Bewegung und ein wichtiger Eckpfeiler der Traditionellen Chinesischen Medizin. Die Gedanken kommen zur Ruhe und die Lebensenergie kann wieder frei fließen.Bitte bequeme Kleidung tragen. Teilnahme auf eigene Verantwortung.Veranstalter: Rosmarie Diana Waniek. Treffpunkt: Rosenaupark, 90429 Nürnberg (U1 bis Plärrer, Tram 4 oder 6 bis Obere Turnstraße). Dauer: 45 Min.Die Fotografinnen und Fotografen der fotoszenenürnberg e.V. werfen ihre Bildmomente an die Wand – Sie werden sich wundern.Veranstalter: Bernd Telle, fotoszene nürnberg e.V.Treffpunkt: Atelier- und Galeriehaus Defet (Galerieeingang EG), Gustav- Adolf-Straße 33, 90439 Nürnberg (alle öffentlichen Verkehrsmittel bis Gustav-Adolf-Straße)Dauer: 30 Min.