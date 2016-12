Evangelische Kirchengemeinde Rückersdorf Termine Februar 2017

Pfarrer Volker KlemmSchloßgasse 17, 90607 Rückersdorf,Tel. 0911/ 579168, Fax 0911/ 5755994, gemeindebuero@evk-rueckersdorf.dewww.rueckersdorf-evangelisch .deBürozeiten Dienstag, 09-12 Uhr und Donnerstag, 09-12 UhrGottesdienste in St. Georg, Hauptstraße 30Sonntag, 05.02., Letzter Sonntag nach Epiphanias09:30 Uhr Pfr. Klemm GottesdienstSonntag, 12.02., Septuagesimä10.00 Uhr Team Gottesdienst um 10,10.00 Uhr Team Kindergottesdienst, Kirchgasse 1Sonntag, 19.02., Sexagesimä09.30 Uhr Pfr. Klemm Abendmahlsgottesdienst11:00 Uhr Team Familienzeit mit Gott im GemeindezentrumSonntag, 26.02., Estomihi09.30 Uhr Pfr. Klemm GottesdienstFreitag, 03.03., Invokavit19.30 Uhr Ökum. Team Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen, GemeindezentrumSonntag, 05.03., Reminiszere09.30 Uhr Pfr. Funk GottesdienstGruppen und KreiseBastelkreisKontakt: Pauline Ulherr, Tel. 0911/ 57 78 9114-tägig mittwochs von 9 - 11 Uhr im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKrabbelgruppeKontakt: Gemeindebüro, Tel. 0911/ 579168Donnerstag, 09:00 Uhr Ankommen – Beginn 09:30 Uhrin der Kirchgasse 1Kirchenchor:Kontakt: Gemeindebüro, 0911/ 579168Mittwoch, 19:45 Uhr -im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKinderchor “Cantabini“Kontakt: Simone Richartz, Tel. 5755520Jeweils Samstag, 09:30 Uhr, nach Absprache –im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aSeniorenausflugKontakt: Gertrud Schmidt und Alfred Vogt, Tel. 0911/ 57 88 26Donnerstag, 09.02., 14:00 UhrTreffen im Little DreamSenioren-NachmittagKontakt: Linda Hackbarth, Tel. 0911/ 570 62 45Sonntag, 05.02. 15:00 Uhr Lieder zur HarfeLandeskirchliche Gemeinschaft, Bergstraße 8Bretonische TänzeKontakt: Elfriede und Helmut Pabst, Tel. 0911/ 570 66 57Donnerstag, 23.02., 19:30 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKunst und KreativesKontakt: Georg Link, 0911/ 5705963, e-mail: georg.link@email.deSamstag, 15-17 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aGebetskreis, Gemeinschaft lebenKontakt Susanne Gegler, Tel. 0911/ 212 98 15erster und dritter Donnerstag im Monat. jeweils um 20:00 Uhrin der Bergstraße 2Bibeltreff am VormittagKontakt: Claudia Harries, Tel. 570 00 03Dienstag, 09:00 bis 10:30 Uhrin der Kirchgasse 1Jugend- und Kindergruppen:Nähere Informationen zur aktuellen Situation in der Jugendarbeit erfahren Sie im.Pfarramts- und Gemeindebüro:Schloßgasse 17, 90607 RückersdorfTel.: 0911-579168gemeindebuero@rueckersdorf-evangelisch.deVeranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bergstraße 8Kontakt: Frau Linda Hackbarth, Tel. 570 62 45Donnerstag 09:30 Uhr Bibelbrunch ( 14- tägig, gerade Kalenderwochen )Sonntag 19:00 Uhr Gemeinschaftsstunde