Zwei verschiedene Jugendgruppen veranstalten gemeinsame Aktionen.

Am 29.07.2017 findet die erste gemeinsame Veranstaltung der Fischerjugend des Fischereivereines Diepersdorf e.V. und des Jugendrotkreuzes Lauf statt. In den Wintermonaten wird die Fischerjugend dann das Jugendrotkreuz besuchen. Beide Organisationen versprechen sich ein positives Miteinander und vor allem auch, dass sich aus diesen Aktionen eventuell auch weitere Mitglieder finden.Bei dem ersten Treffen in der Scherau haben sich bereits 14 Kinder aus dem JRK im Alter zwischen 3 und 12 Jahren angemeldet. Unsere beiden Jugendleiter Andreas Zink und Markus Hoffmann, haben sich viele Gedanken um diese Veranstaltung gemacht. Es wird für alle Beteiligten sicherlich ein spannender und informativer Nachmittag werden.Wir wünschen allen viel Spaß und hoffentlich ein schönes Wetter!