Aktueller Tapezierkurs nur für Frauen

SCHWABACH (pm/vs) - Unter dem Motto "Selbst ist die Frau" bietet die Volkshochschule (vhs) Schwabach einen Kurs für Frauen an, die selbständig kleine Verschönerungen oder Umgestaltungen in ihrem Heim vornehmen möchten.

Am Freitag, 6. Oktober, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 16 Uhr lernen sie mit der erfahrenen Dekorateurin Claudia Ratschmeier im Handumdrehen Theorie und Praxis des Selbertapezierens.Am ersten Tag geht es im theoretischen Teil um Materialkunde. Am zweiten Tag werden dann alte Tapeten abgelöst, die Räumlichkeit ausgemessen, Tapetenbahnen unter Beachtung des Rapport zugeschnitten. Nach dem Einkleistern und Weichen ist das Anbringen der ersten Tapetenbahn dann ganz leicht.Der Kurs findet in der Berufsschule, Hindenburgstraße13, im vhs-Werkraum, Zimmer 1.66, 1. OG, statt und kostet 62 Euro.Anmeldung unter www. vhs.schwabach.de, Kurs-Nr. 172-1009 oder unter Telefon 09122/860-204.