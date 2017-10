Wenn der „Musikzug“ spielt, scheint die Sonne!

Nicht nur bei Auftritten scheint beim Musikzug die Sonne. Sinngemäß blicken wir auch mit unserem zahlreichen Nachwuchs – den das Foto zeigt – „sonnig-strahlend“in die Zukunft!

Bei strahlendem Sonnenschein spielte der „Musikzug im TV 1848 Schwabach“ am letzten Kirchweih-Samstag mit flotter „Blasmusik natur“ unterm Kirchweihbaum in Schwabach auf.Unser erstmals stattfindendes Kirchweih-Konzert kam bei den Zuhörern so gut an, daß die „48er“ spontan vom Veranstalter für nächstes Jahr wieder zum Spielen an der Kirchweih eingeladen wurden.Aber nicht nur bei Auftritten scheint beim Musikzug die Sonne. Sinngemäß blicken wir auch mit unserem zahlreichen Nachwuchs – den das Foto zeigt – „sonnig-strahlend“in die Zukunft!Auf dem Bild stellen sie sich vor: In der 2. Reihe (v. links) Florian, Konstantin, Lukas und Leonie mit ihren Trompeten, in der Mitte Dirigentin und Ausbilderin Adelheid Habiger.In der vorderen Reihe (v. links) Kerstin, Konzertflöte, an der Klarinette, Marie Sophie, Carina und Franziska, und Johanna mit dem Saxophon. In der Mitte Olaf und Natan, beide Schlagzeuger.Jonas, ein weiterer Klarinettist fehlt leider auf dem Bild. Alle Jugendlichen unterstützen inzwischen fleißig den „48er Musikzug“ bei öffentllichen AuftrittenEinige von ihnen, Florian, Konstantin, Kerstin, Marie Sopie, Natan, Carina und Franziska, nahmen auch am diesjährigen Landeslehrgang des Landesorchesters im BTV mit unserer Dirigentin als Dozentin teil und probten mit dem Orchester neue Musikstücke ein.An Prüfungen zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen erreichten bisher folgende Jugendliche Qualifikationen: Florian D1 Praxis, Kerstin, Carina und Natan D1 Theorie, Marie Sophie und Franziska D1 Theorie und Praxis.Auch interessiert am Mitspielen? Wir freuen uns über „Fortgeschrittene“ oder „Anfänger“, jung oder alt – sind jederzeit herzlich willkommen!Probe Dienstagabend ab 19.30 h(außer Ferien) am TV 1848!Wir bieten auch Ausbildung durch qualifizierte Fachkräfte!Kontakt: 09122/71371 - musikzugtv1848@ email.deWir über uns: www.musikzug.beim-48er.deUnd hier können sie uns demnächst hören und sehen:08.10. Citylauf am Schwabacher Marktplatz Musikzug 12.00 h15.12. Weihnachtsmarkt Schwabach Musikzug 17.00 h17.12. Weihnachtsmarkt Schwabach Bläserensemble 15.00 h23.12. Dreieinigkeitskirche Schwabach Bläserensemble 16.00 h