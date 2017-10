Das Amt für Jugend und Familie Schwabach zieht um

SCHWABACH (pm/vs) - Das Amt für Jugend und Familie ist vom 12. bis 18. Oktober geschlossen. In dieser Zeit erfolgt der Umzug aus dem Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6 in das Gebäude der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Mittelfranken-Süd in der Nördlichen Ringstraße 2 a-c. Wichtig: Am 9., 10., 19. und 20. Oktober ist der Besucherverkehr nur eingeschränkt möglich, die Stadtverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger daher, Gänge auf das Amt für Jugend und Familie auf andere Tage zu legen. In Notfällen ist das Amt während der üblichen Öffnungszeiten unter den Telefonnummern 09122/860-335 und -364 zu erreichen. Weitere Ämter und Bereiche, wie das Büro des Rechtsreferenten, das Rechts- und Standesamt, das Amt für Senioren und Soziales und das Ordnungsamt, ziehen voraussichtlich ab November in die Nördliche Ringstraße 2 a-c um.