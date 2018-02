ROTH

(pm/mue) - Am Lichtmessmarkt (Sonntag, 11. Februar) können die stadtwerkeeigenen Tiefgaragen „Zentrum“ in der Städtlerstraße sowie „Schloss“ und „Kufa“ in der Stieberstraße von 7.30 bis 19.30 Uhr kostenlos genutzt werden. Für die Tiefgarage „Zentrum“ muss beachtet werden, dass diese um 19.30 Uhr abgeschlossen wird.