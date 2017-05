Ausstellung mit Kostbarkeiten: Blick in die Werkstatt

Musterblätter, Skizzen, Kompositionsentwürfe, Sicherheitskopien oder auch selbständige Arbeiten in Farbe wurden in den Nürnberger Künstlerwerkstätten des 14. und 15. Jahrhunderts oft nur aus arbeitstechnischer Notwendigkeit aufgehoben. Doch kunstsinnige Kaufleute zeigten bald Interesse daran und so erwarben die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach die Blätter für ihre Kunstsammlung, die später zusammen mit der Schlossbibliothek nach Erlangen verlagert wurde.1929 wurden die Erlanger Zeichnungen grundlegend katalogisiert, 150 Blätter wurden allerdings damals zur Seite gelegt. Diese Kunstwerke, zu denen unter anderem zwei eigenhändige Arbeiten des Nürnberger Universalkünstlers Peter Flötner gehören, wurden nun wiederentdeckt. Einen Einblick in die spätmittelalterliche Ausbildungspraxis von Malerlehrlingen erlauben Zeichnungen aus der Werkstatt Michael Wolgemuts, in der auch Albrecht Dürer ausgebildet wurde. Schließlich finden sich Kopien nach Druckgraphiken großer italienischer Renaissancemeister, darunter Andrea Mantegna und Marcantonio Raimondi, wie sie auch der junge Dürer angefertigt hat.Zur Ausstellung erscheint bei FAU University Press ein reich bebilderter Katalog, erarbeitet von Dr. Manuel Teget-Welz vom Lehrstuhl für Kunstgeschichte der FAU.Öffnungszeiten der Ausstellung:Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr bis 16.30 UhrMontag, 22. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai, 10 Uhr bis 16 UhrFreitag, 26. Mai, 10 Uhr bis 16 UhrSamstag, 27. Mai und Sonntag 28. Mai, 14 Uhr bis 16 Uhr.