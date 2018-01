Offenes Podium am Samstag

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 20. Januar um 20.00 Uhr ist im Jungen Theater, Kasernstraße 9, wieder Zeit für das Offene Podium.

Die Bühne ist frei für jeden, der was kann und es zeigen will. Ob Akrobatik, Musik, Kabaretteinlagen oder klassisches Theater. Die 10-Minuten-Beiträge sind kurios, frech und witzig, manchmal auch klassisch und gediegen. Am späten Abend hat der Zuschauer meist die Gelegenheit bei der Geburt völlig neuer kreativer Projekte dabei zu sein, wenn das Podium in die Session mündet. Der Eintritt ist frei.Weitere Infos: www.jtf.de