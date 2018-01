Kleinkindbasar zum Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe Schatzkiste

Fürth : Kinderkrippe Schatzkiste |

Ihr möchtet die Anzieh- und Spielsachen für euer Kleinkind endlich aus dem Haus haben?



am 17.02.2018

von 09:00 Uhr - 13:00 Uhr





in der Kinderkrippe Schatzkiste

Karolinenstraße 114, 90763 Fürth





Wir bieten euch die Möglichkeit dazu

zum Tag der offenen Tür mit Kleinkindbasar

elternbeiratschatzkiste.fuerth@gmail.com

und der Vorstellung des neuenKonzeptesLasst es euch währenddessen mit Kaffee und Kuchen bei uns gut gehenAnmeldemail:Einmalige Standgebühr: 5€Ansprechpartnerin: Annemarie DrükeTelefon: 017664315362Entweder bringt Ihr einen Tisch mit oder wir leihen euch einen, jedoch sind Diese auf eine gewisse Anzahl begrenzt, also meldet euch gleich an, innerhalb eines Tages erhaltet Ihr eure Bestätigung und weitere Informationen.Eure Annemarie DrükeVorsitzende des Elternbeirates in der Kinderkrippe Schatzkiste