Oberasbacher Sporthalle wird zum heißen Disco-Tempel

OBERASBACH - (web) Die Turnhalle des Hans-Reif-Sportzentrums in Oberasbach wird am 4. Februar zum großen Disco-Tempel mit dem Sound der 70er, 80er und 90er Jahre.

Angelehnt an den Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ schmeißt DJane Mrs. Flow (Löwenbar/Kitsch-Party/ E-Werk...) ihre Zeitmaschine an und lässt die heißen Scheiben aus drei Jahrzehnten Pop, Rock, Disco und Soul rotieren bis der Tanzboden und die Sohlen qualmen. Eine ausgeklügelte Lichtshow setzt die Tänzer und Tänzerinnen bestens in Szene.Na und obendrein kann man noch den zur Zeitmaschine umfunktionierten „DeLorean“ von Doc Emmett Brown und Marty McFly Jr. bewundern. Auf www.facebook.com/Oberasbacher-Kultur-und-Bildung werden zehn Tickets verlost, mit denen man es sich in den Ledersitzen des schnittigen Gefährts bequem machen kann.Los geht der heiße Disco-Abend um 21 Uhr, ab 20 Uhr ist Einlass. Kartenvorverkauf: Stadtkasse im Rathaus Oberasbach oder Reisebüro Plan@Holiday in Oberasbach