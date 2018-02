40. Landkreissingen findet am 24. Februar 2018 in Eckental statt

REGION (pm/nf) - Mal berührend, mal stimmgewaltig und erfrischend: So singen fünf Chöre beim diesjährigen Landkreissingen am Samstag, 24. Februar 2018 ab 17 Uhr in der Georg-Hänfling-Halle, Pfarrgarten 1, 90542 Eckental.

Mit ihrer Mischung aus geistlicher und weltlicher Musik präsentieren der Männergesangverein Eckenhaid, die Unity Singers Heroldsberg, der Chor des Kindersingtages Erlangen-Forchheim und der Gesangverein 1881 Etlaswind-Pettensiedel beim Sängerkreisforum Erlangen-Forchheim ihr Können. Eintritt ist frei. Dr. Gerald Fink leitet die 40. Ausgabe des Landkreissingens, eine gemeinsame Veranstaltung des Landkreises Erlangen-Höchstadt und des Sängerkreises Erlangen-Forchheim. Der Chor des Sängerkreisforums bildet sich vor Ort und präsentiert deutsche Volkslieder als „Alte Weisen in neuem Gewand“.Weitere Informationen unter http://www.sängerkreis-erlangen-forchheim.de.