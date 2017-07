Der Dehnberger Hof Chor auf dem Münzinghof

Am vergangenen Sonntag verabschiedete sich der DHC in die Sommerpause mit einer Rundwanderung und einem Besuch des Münzinghofes bei Velden.

Mit dem Zug ging es in Nürnberg los bis nach Rupprechtstegen und von dort aus, leider im Regen, zu Fuß weiter bis hoch zum Münzinghof. Dort durfte der Chor die Sonntags Andacht mit dem Stück „Wo?“ aus seinem momentanen Projekt "Sonne, Mond und Sterne" von Peter Schindler und dem afrikanischen Lied Siyahamba musikalisch unterstützen. Anschließend improvisierten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Wolfgang Seel (Mitglied des DHCs und ehemaliger Werkstattleiter desMünzinghofes) mit den unterschiedlichsten, teils auf dem Münzinghofgefertigten, Instrumenten. Hierbei erstanden aus vielen einzelnen Klänge ein dynamisches und harmonisches Klangerlebnis, durch welches das Gemeinschaftsgefühl auf ganz andere Weise erlebt werden konnte. Daraufhin wurde der DHC über den Münzinghof und durch dessen Werkstätten geführt, wobei die Sängerinnen und Sänger viel über die Geschichte und die Entwicklung des Münzinghofs erfuhren.Zur Stärkung ging es weiter nach Gerhelm zum Gasthaus zum Schäferkarren, wo der Chor bei sowohl lustigen als auch ernsthaften Gesprächen zu Mittag aß. Zum Ausklang des Ausfluges wanderte der Chor zurück nach Rupprechtstegen, um dort mit dem Zug den Heimweg anzutreten.Nun freut sich der Chor zunächst auf die Sommerpause, um dann mit Elan den Endspurt für sein nächstes Konzert „Alles hat seine Zeit. Wenn aus Worten Klang wird“ am 19. November um 17:00 Uhr in der St. Bonifatius Kirche in Röthenbach an der Pegnitz anzutreten.Für weitere Informationen: www.dehnberger-hof-chor.de oder unter www.facebook.com/DehnbergerHofChorText: v.Streit