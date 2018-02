Stadt Roth erfüllt Kinderwünsche der Weihnachtsaktion 2017

ROTH (pm/vs) - Zahlreiche Wünsche, die während des Rother Christkindlesmarktes in der Wunschkiste eingeworfen wurden, sind in den letzten Tagen und Wochen bereits in Erfüllung gegangen oder werden im Laufe diesen Jahres noch in Erfüllung gehen.

Dieser Tage trafen sich einige „Wunscherfüller“ mit dem Zweiten Bürgermeister Hans Raithel und dem Rother Christkind, um die Geschenke persönlich an die glücklichen Kinder zu übergeben. Als Gastgeberin fand sich dieses Jahr Anja Bürger vom Bavaria Kino in Roth. Sie brachte viele Kinderaugen mit Kinogutscheinen zum Strahlen.Die Geschäftsführerin der Buchhandlung Genniges am Marktplatz, Sonja Freyberger, freute sich auch dieses Jahr wieder Kinder mit Büchern eine Freude zu machen. Die Ganzmann GmbH beschenkte die zehnjährige Leni mit einem Fotoshooting für sie und ihre Freundin. Neben den eher materiellen Dingen stand auch der Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr, der Polizei, beim DATEV Challenge Roth und des Rathauses ganz oben auf der Wunschliste. Diese Wünsche werden im Laufe des Jahres noch erfüllt.Die Stadt Roth dankte an dieser Stelle allen Sponsoren, Partnern und Spendern für die großzügige Unterstützung dieser traditionsreichen Aktion im Nachgang zum beliebten Rother Christkindlesmarkt, der auch heuer wieder stattfindet