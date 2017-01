Närrische Monarchen übernehmen das Zepter

REGION (pm/vs) - Vielfach sind die neuen Prinzenpaare bereits in den Dämmerungen im November 2016 vorgestellt worden. Doch jetzt wird es Ernst: Am kommenden Samstag heben viele Karnevalsvereine ihre närrischen Monarchen offiziell in Amt und Würden.

Die Schwabanesen laden am 14. Januar in den Schwabacher Markgrafensaal ein. Beginn ist um 19.11 Uhr. Die Inthronisation des 48ten Schwabacher Prinzenpaares Florian I. und Annika I. wird mit der Prunksitzung verknüpft. Neben den Aktiven der Schwabanesen haben unter anderem folgende Prominente ihr Kommen zugesagt: „Marcelini & Oskar“ (Bauchredner), Musik-Comedian Alexander Göttlicher und die Allersberger Fleckslashexen.Der Schwander Carnevals Club (SCC) feiert in diesem Jahr sein 55stes Gründungsjubiläum. Als Jubiläumsprinzenpaar werden Mark I. und Susanne I. ebenfalls am kommenden Samstag, 14. Januar, in Amt und Würden gehoben. Beginn im Sportheim des 1. FC Schwand ist um 19 Uhr. Für das attraktive Rahmenprogramm sorgen die Aktiven.Und noch eine besondere Inthronisation: Bei der Prunksitzung der Vereins für Geselligkeit e.V. KG Georgensgmünd wird nicht nur das neue Prinzenpaar vorgestellt, sondern auch der karnevalistische Sonderorden „Das goldene Herz“ verliehen. Dieses Jahr geht er an den ZDF-Moderator Florian Weiss. Veranstaltungsort am 14. Januar ist die Turnhalle der Dr. Mehler Schule in Georgensgmünd. Die Prunksitzung startet um 19.30 Uhr.