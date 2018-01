Am Dorfplatz gibts Delikates & Deftiges

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 7. Februar 2018, um 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 statt. Anmeldungen werden unter der Telefon-Nr. 0911 - 60 16 88 erbeten. Die Gäste können sich auf einen Abend in froher Stimmung freuen. Beim letzten Besuch der Kreativen aus Roßtal gab es viel Applaus.