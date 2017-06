Sportschützen Heroldsberg übergeben Spende für neuen MTW des BRK Heroldsberg

GaudischießenVor Weihnachten 2016 veranstaltete die Abteilung Groß- und Kleinkaliberschützen erstmalig ein "Gaudischießen", bei dem jeder Teilnehmer auf eine speziell angefertigte Scheibe bis zu fünf Schuss a` 1 € abgeben durfte. Der Erfolg des Event sprach sich im Verein schnell herum, dass man inzwischen beschlossen hat, dieses Gaudischießen jedes Jahr auszutragen.Spende ans örtliche BRKMit dem Erlös der "Schießgelder" und einer Aufstockung durch die Vereinskasse wurde nach einstimmigem Vorschlag der Schützen nun Ende Mai der Bereitschaftsleiterin Daniela Zimmermann (siehe Foto privat v. l.: Reinhard Wolf - Clemens Jordanow - Bernd Prechtel - Daniela Zimmermann und Emmeram Meiller ) eine Spende über 250,- € übergeben, die das BRK für die Anschaffung des neuen MTW (Ford Transit mit Sondereinbau "behindertengerechteRampe" etc. ) verwenden wird.Die ehrenamtlichen Mitglieder des BRK bedanken sich bei den Sportschützen aus Heroldsberg für das GeldgeschenkNeuer MTW ist bestelltDas KFZ ist zwischenzeitlich über den Kreisverband bestellt worden und wird in den nächsten Monaten auf Band gelegt und zum Ende des Jahres an Heroldsberg einsatzbereit ausgeliefert .Für Sportschützen und BRK Heroldsberg Detlef-Lutz Pertek