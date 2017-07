LionsClub Eckental-Heroldsberg übergibt eine großzügige Spende für den neuen MTW des BRK Heroldsberg

Großzügige Geldspende

Die Bereitschaftsleitung des BRK konnte im Juli eine großzügige Geldspende des LionsClub in Höhe von € 3000,- vom bisherigen Präsidenten Dr. Ewald Maier und dem neu gewählten Chef Walter Frank entgegennehmen. Beide LionsClub-Vorstande würdigten damit das große ehrenamtliche Engagement der Bereitschaftsmitglieder im Oberland, die u. a. auch mind. 50 Prozent der Anschaffungskosten für den neuen Mannschaftstransportwagen "Ford Transit" selbst erbringen wollen. Die Spende kam durch mehrfache Gespräche des Autors am Anfang dieses Jahres mit Dr. Maier und Apotheker Peter Waibel vom LionsClub zustande.Auf dem Foto (von links) sind Walter Frank, Dr. Ewald Maier, Daniela Zimmermann und der Autor abgebildet, als das Geldgeschenk symbolisch in einem goldenen Sparschwein vor der BRK-Wache in Kleingeschaidt übergeben wurde.Die Bereitschaft bedankt sich beim LionsClub für das Geldgeschenk, das die Finanzierung des MTW weit voran bringt und freut sich ebenso über viele weitere Spenden der Bevölkerung und/oder Gewerbebetriebe - auch kleine Geldspenden - für die Neuanschaffung des KFZ in diesem Jahr; die Bankverbindung und das Konto stehen auf der Homepage des BRK Heroldsberg.Detlef-Lutz Pertek für BRK Heroldsberg