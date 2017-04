Tennis-Aktionstag zur Saisoneröffnung

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 29. April, wird auf der Anlage des TC Forchheim an der Krankenhausstraße anlässlich des deutschlandweiten Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ offiziell die Sommersaison eröffnet.

Der Deutsche Tennisbund (DTB) initiiert jedes Jahr zum Saisonauftakt und direkt vor den bayrischen Verbandsspielen, die immer am 1. Mai beginnen, einen Aktionstag. Zu diesem Anlass bereitete der TC wieder kurz nach den Osterferien mit zahlreichen Helfern seine acht Sandplätze für den Spielbetrieb vor, und hat seit Karfreitag den Spielbetrieb inoffiziell auch schon aufgenommen.Am Samstag 29. April stehen ab 10.00 Uhr erfahrene Vereinsmitglieder, Vorstand und Sportwarte Gästen und Tennisinteressierten mit Informationen zur Verfügung, zeigen die Plätze und die gesamte Anlage und demonstrieren auf den Plätzen spielerisch, was die Kinder und Jugendlichen, sowie interessierte Erwachsene beim Tennissport erwartet. Wer den Tennissport näher kennen lernen möchte, kann sich bei der Gelegenheit gleich zum traditionellen Schnuppertennis/Kids Treff anmelden. Der beginnt am Samstag, 6. Mai um 10.00 Uhr und dauert zehn Wochen.In diesem Jahr wird sich das Kids Treff wieder am Talentino Konzept des Bayrischen Tennisverbandes (BTV) orientieren, um den Kindern noch mehr Attraktivität beim Erlernen der Grundbegriffe des Tennis zu bieten. Die interessierten Erwachsenen haben ab Montag, 8. Mai Gelegenheit, immer montags von 18.30 bis 20.00 Uhr im (Neu-) Einsteigertreff zu schnuppern. Für alle Neumitglieder, Talentinos, Einsteiger aber auch ganz normale Neumitglieder, die noch nie in Forchheim in einem Verein waren, gelten auch dieses Jahr wieder die Schnuppermitgliedsbedingungen, die den Interessierten zusammen mit einem umfangreichen Veranstaltungskalender am Samstag überreicht werden.Das seit nunmehr 26 Jahren durchgeführte und immer weiter verbesserte intensive und bewährte Angebot des TC Forchheim für Neumitglieder und Interessierte stellt sicher, dass Einsteiger schnell Erfolge erleben. Mitbringen müssen die Teilnehmer zu den Schnupperterminen nur ihre Sportschuhe und gute Laune.