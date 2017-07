Attraktive Ausbildung an bfz-Berufsfachschulen

FORCHHEIM - Im sozialen Bereich arbeiten ganz unterschiedliche Menschen. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie wollen nicht nur einen Job, sondern einen Beruf, der sie erfüllt. Sie sind kontaktfreudig, engagiert und bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Die Ausbildungen an den Forchheimer Berufsfachschulen des bfz für Altenpflege und Sozialpflege bieten sehr gute Perspektiven in einem interessanten und anspruchsvollen Berufsfeld. Fachkräfte sind gefragt wie nie und auch die Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr attraktiv. Die Ausbildungen sind ebenso vielfältig wie die späteren Einsatzmöglichkeiten in stationären und ambulanten Einrichtungen. Die Fachkräfte helfen den Menschen, um die sie sich kümmern, durch pflegerische und lebenspraktische Unterstützung, ein möglichst selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen.Für die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in ist ein Mittlerer Schulabschluss Voraussetzung. Die Berufsfachschule für Sozialpflege bietet einen Einstieg in das soziale Berufsfeld auch ohne Schulabschluss. Weitere Informationen bei bfz-Berufsfachschulen, Martin Alfsmann, E-Mail: martin.alfsmann@bfz.de, Telefon: 09191 / 3205-16, www.schulen.bfz.de.