18. Oktober: Vortrag von Jana Dräger in der Sparda Bank Fürth



FÜRTH (tom) – Im April diesen Jahres war die Gartenarchitektin und Geschäftsführerin von gardendesign.green Jana Dräger als kreativer Kopf der Metropolregion Nürnberg – eine Gemeinschaftsaktion der Initiative „Kreative Köpfe“ mit [MS]NEWMEDIA und dem MarktSpiegel – ausgezeichnet worden.

Im Juni hielt die Gartenspezialistin daraufhin begeistert aufgenommene Vorträge in den Sparda Bank Filialen von Fürth und Aschaffenburg. Am 18. Oktober um 18.30 Uhr lädt die Sparda Bank Filiale in Fürth zu einem weiteren spannenden – und kostenlosen – Vortrag bei köstlichen Häppchen ein. Für einen erfolgreichen Start in die kommende Gartensaison 2018 gibt Jana Dräger wieder viele Tipps zur Gartengestaltung und zeigt anhand von Planungsbeispielen wie der eigene Garten zur Wohlfühloase wird. Da das Platzkontingent für diese exklusive Veranstaltung beschränkt ist, werden Interessenten gebeten, sich bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Sparda Bank Filiale in Fürth anzumelden. Gerne können Sie auch unter www.gardendesign.green Kontakt mit Jana Dräger aufnehmen und eine persönliche Gartenplanung oder Gartenberatung vereinbaren.