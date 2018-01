VdK Uttenreuth und AWO Spardorf-Buckenhof informieren

Tagesfahrt am Faschingssamstag



Der VdK Uttenreuth führt zusammen mit der AWO Spardorf-Buckenhof am Samstag, den 10. Februar 2018 eine Tagesfahrt durch. Der Fahrpreis beträgt 13,00 €.

Anmeldungen bei:

Elsbeth Schönmüller, Grasweg 1, 91054 Buckehof, Tel.: 09131-5 21 92

Hans-Jürgen Kaiser, Am Ruhstein 4, 91054 Buckenhof, Tel.: 09131-50 62 44 Nichtmitglieder sind herzlich willkommen

Zuerst besuchen wir den von Martin Bauer in Vestenbergsgreuth gegründeten Fabrikverkauf der Greuther Teefabrik. Hier finden wir eine reichliche Auswahl der verschiedensten Teesorten. Ebenso wird eine große Vielfalt an Kräutern und Gewürzen angeboten.

Nach ausgiebigem Stöbern fahren wir weiter nach Markt Taschendorf. Dort erwartet uns der Wirt des Tannenhofs Schorr gegen 12:00 Uhr zum Mittagessen. Anschließend können wir gemütlich beisammen sitzen, ein paar Liedchen trällern oder je nach Wetter einen kleinen Spaziergang unternehmen. Ab 15:00 Uhr besteht die Möglichkeit, Kaffee zu trinken oder eine Brotzeit zu sich zu nehmen. Gegen 17:00 Uhr brechen wir wieder auf, um mit dem restlichen Tageslicht wieder zu Hause anzukommen. Den Reisebus stellt die Firma Grötsch-Reisen.



Abfahrtsorte- und Zeiten:

9:20 Uhr Weiher Bushaltestelle

9:25 Uhr Apotheke Uttenreuth

9:30 Uhr Feuerwehrhaus Marloffstein

9:35 Uhr Luzernenweg Spardorf

9:40 Uhr Ärztehaus Spardorf

9:45 Uhr Buckenhof, Haltestelle beim Beck



Hans-Jürgen Kaiser

1. Vorstand AWO Spardorf -Buckenhof und VdK Uttenreuth