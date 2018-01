Unsere Häuser verlieren Wärme. Hausbesitzer spüren das an der Heizkostenrechnung. Um hier zu sparen, sollte man die Schwachstellen am Haus kennen und beseitigen.

FORCHHEIM (rr) – Um über die Möglichkeiten und die Durchführung einer Gebäudethermografie zu informieren, veranstaltet das Büro Energie und Klima des Landratsamtes Forchheim Thermografiespaziergänge im Landkreis. Alle Bürger sind zum Mitspazieren eingeladen.Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wird die Gebäudehülle ausgewählter Häuser untersucht. Dabei werden Wärmebrücken sichtbar, an denen das Gebäude Wärme verliert. Die Spaziergänger lernen die Möglichkeiten der Thermografie kennen und entdecken klassische Schwachstellen. An konkreten Beispielen wird mit den Experten über die Ergebnisse und Sanierungsmaßnahmen diskutiert.Die Thermografiespaziergänge finden jeweils um 18.00 Uhr statt in Pretzfeld (Do. 25.1.) und Hallerndorf (Do. 1.2.) Treffpunkt ist an den Rathäusern der beteiligten Orte.