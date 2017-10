Bis 22. Oktober: Durch den Landkreis Roth wandern und gewinnen!

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Noch bis zum 22. Oktober 2017 steht der Landkreis Roth ganz im Zeichen des gemütlichen Spazierengehens. Beim Wanderherbst können Wanderbegeisterte die vielfältigen Landschaften und die einzigartige Natur der Region.

Attraktives Wanderwegenetz

Gewinnspiel und Fotowettbewerb

erkunden. Außerdem locken ein Gewinnspiel und ein Fotowettbewerb mit attraktiven Preisen.Der Landkreis Roth entwickelt sich immer mehr zum Eldorado für Wanderbegeisterte und die Wandererlebnisregion wartet darauf erkundet zu werden. Im Wanderherbst wird dazu eine Vielzahl geführter Touren angeboten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: eine Fackelwanderung in Wendelstein (14. Oktober), eine Wanderung zum Eisenhammer in Eckersmühlen in der Rother Museumsnacht (20. Oktober), eine Tour zur Käseverkostung nach Hagsbronn bei Spalt (21. Oktober), Wanderungen durch den Lorenzer Reichswald, im Naturpark Altmühltal, von der Ohlanger zur Laibstädter Keltenschanze und viele weitere Angebote. Die Touren bilden die ganze Vielfalt des Landkreises Roth ab und lassen Heimatkunde und Kulinarik nicht zu kurz kommen.Auch wer lieber individuell unterwegs ist, findet im Landkreis Roth ein Wandererlebnis ganz nach Geschmack. Dazu tragen nicht nur die inzwischen sechs zertifizierten Premiumwanderwege bei, sondern auch die vielen weiteren gut ausgeschilderten Wanderwege der Region und nicht zuletzt die typisch fränkische Gastronomie, mit der die Wanderung auch kulinarisch abgerundet werden kann. Wer auf der Suche nach seinem persönlichen Wandererlebnis ist, findet Informationen zu allen Wegen in verschiedenen Broschüren, einem dreiteiligen Wanderkartenset und im Internet unter www.urlaub-roth.de.Wanderer, die bis zum 22. Oktober die Wanderwege des Landkreises erkunden, haben zudem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen. Dazu gilt es einen der Gewinncodes zu finden, die während des Wanderherbstes an ausgewählten Wanderwegen versteckt sind. Als Gewinne stehen über 30 Preise vieler „Original regional“ – Betriebe im Landkreis, Wanderausrüstung, Gutscheine für Sportartikel, VGN-Gutscheine sowie Preise der Pyraser Landbrauerei und der Stadtbrauerei Spalt zur Verfügung. Jeder, der seine Wandererlebnisse gerne fotografisch festhält, kann zudem an einem Fotowettbewerb teilnehmen und unter anderem eine Übernachtung für zwei Personen mit Frühstücksbuffet im Landgasthof „Zum Schnapsbrenner“ in Großweingarten gewinnen.Alle Informationen zum Wanderherbst sowie Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel und zum Fotowettbewerb im Internet unter der der Adresse www.landkreis-roth.de/wanderherbst. Die Broschüre zum Wanderherbst ist beim Landratsamt und bei den Gemeinden erhältlich.