Jetzt Ausbildungsplatz bei der AOK in Mittelfranken sichern

Arbeitgeber AOK bei Schülern beliebt

Schülerinnen und Schülern finden die AOK als Arbeitgeber sehr gut. Das zeigt das aktuelle trendence Schülerbarometer 2017. Einmal im Jahr ruft das Institut trendence Schülerinnen und Schüler dazu auf, ihren Wunscharbeitgeber zu wählen. In der Rangliste des sogenannten Schülerbarometers 2017 befindet sich die Gesundheitskasse erneut vor allen anderen Krankenkassen, im Unternehmensvergleich aller Branchen schaffte es die AOK auf den 16. Platz. Die aktuelle Umfrage bestätigt damit auch andere Ergebnisse zur Beliebtheit der Gesundheitskasse. So wurde im vergangenen Jahr die AOK bei den Young Brand Awards mittlerweile zum sechsten Mal zur besten Krankenkasse gewählt, die letzten fünf Male davon in Folge. „Wir bieten Jugendlichen bei uns eine Menge berufliche Perspektiven; so etwas spricht sich eben auch schnell an Schulen und im Freundeskreis rum“, nennt der mittelfränkische AOK-Ausbildungsleiter Gründe für das gute Abschneiden bei den Umfragen.Wer bei der AOK in Mittelfranken in den Beruf starten will, sollte sich über www.karriere.aok.de online bewerben. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Ausbildung bei der AOK oder vor Ort bei Hans-Peter Schneider unter der 0911/218-7240 beziehungsweise per E-Mail hans-peter.schneider@by.aok.de