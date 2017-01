GOZO steht für Lebensfreude

Bürgermeister Manfred Hofmann nützte die Gelegenheit, um dem musikalischen Leiter der Reihe, Jürgen Harries, für 160 Konzerte in 15 Jahren zu danken. Ebenfalls bedankte er sich bei Frau Böhmdörfer und Frau Teuber, den beiden Sekretärinnen im Rathaus, und bei Stefan Harries für die grafische Gestaltung und die Fotos. Mit den Bürgerinnen und Bürgern stieß er in der Pause mit einem Glas Sekt auf ein glückliches Jahr 2017 an.