Jugendtreff JuBar im Juli 2017

Ökumenisches Gemeindefest in Schwaig zwischen der Evangelischen und Katholischen Kirche am Sonntag, den 9. Juli mit lecker Essen und tollem Kinderprogramm ab 11:30 Uhr!Gitarrenkurs für AngeberInnen! Immer freitags ab 19:30 Uhr im Jugendtreff JuBar, der ultimative Crash-Kurs zum Lagerfeuerstar! Eigene Gitarre nicht unbedingt nötig. Anmeldung bei Conny unter 0171/ 9806 826.Der Jugendtreff JuBar macht Sommerferienprogramm! Anmeldung über die Gemeinde Schwaig ab 3.7.2017: Geboten sind Geiselwind, Theaterworkshop, Multimedianacht, Schnitzelwanderung, Cachon-Workshop, Tucherland, Bommeltiere, Comic Workshop, Übernachtung, Schlüsselanhänger, Lagerfeuer & Stockbrot!Zelten mit dem Jugendtreff JuBar: Von Samstag, 19.8 bis Freitag 25.8 fahren wir nach Hollfeld! Auf dem Programm stehen Freibad, Lagerfeuer, Gelände- & Nachtspiele, chillen und … ! Nähere Infos und Anmeldung ab 20.6. auf der Homepage rechts im Kasten Zelt-Freizeit (wer die Ausschreibung zugemailt bekommen möchte, schreibt uns einfach eine kurze Mail!). Achtung: Köchin/ Koch gesucht! Gerne mit eigenen Kindern, die mitkommen!Youngsters Club für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, Dienstag 16-18 Uhr am 4.7, am 18.7 und am 25.7, dann wieder am 12.9.2017JuBar Mädchen ab 6 Jahren, Mittwoch 16-18 Uhr am 5.7, am 19.7 und am 26.7, dann wieder am 13.9.2017JuBar Freitag“ ab 17/ 18 Uhr (bis 20 Uhr ab 10 Jahren, bis 22 Uhr ab 12 Jahren, bis 23 Uhr ab 14 Jahren) am 7.7 ab 18 Uhr, am 14.7 ab 18 Uhr, am 21.7 ab 17 Uhr und am 28.7 ab 17 Uhr, dann wieder am 4.8 ab 18 Uhr mit einer Multimedianacht!Sprechstunde für Kinder, Jugendliche und Eltern jederzeit gerne nach telefonischer Vereinbarung unter 0911/ 376 642 40 oder 0157/ 8254 5461, Jugendreferentin Uschi GammerlUm Sachspenden wird gebeten:Gebraucht werden weiterhin Verkleidungs-Klamotten, Stoff- und Wollreste. Freitags ab 18 Uhr bzw. nach Vereinbarung können Sachen im Jugendtreff vorbeigebracht werden.Änderungen und Ergänzungen werden auf der Homepage www.schwaiger-jugend.de veröffentlicht.Der Jugendtreff JuBar ist ein offenes Angebot. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, Einschränkungen je nach Veranstaltung/ Öffnungszeit. Auch ehrenamtliche JuBar-TeamerInnen öffnen den Jugendtreff! Sie haben die Jugendleiter-Card und sind über 18 Jahre alt. Es wird nur Verkehrssicherungspflicht aber keinerlei Aufsichtspflicht übernommen.Im und um den Jugendtreff wird gefilmt und fotografiert! Geeignete und unverfängliche Aufnahmen werden in Presse, Printmedien und Internet veröffentlicht. Mit Betreten des Jugendtreffs erklären sich die Besucher und deren Eltern (bei Minderjährigen) damit einverstanden.Infos und Kontakt unter www.schwaiger-jugend.de, 0911/ 37 66 42 40, 0157/ 82 54 54 61, info@schwaiger-jugend.de, Jugendreferentin Uschi Gammerl