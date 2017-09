Liebe Aquarellfreunde und -freundinnen!

Seit geraumer Zeit abeite ich an einer Überlegung, wie Du gleich in der ersten Stunde solche Aquarelle malen kannst. Schließlich wollen wir ja nicht Zeichnen üben, sondern die perfekte Technik des Aquarells lernen. Unser VHS-Aquarell-Kurs beginnt am Donnerstag, den 05. Oktober 2017, um 18.30 Uhr, im VHS-Schulungsgebäude in Röthenbach a.d.Pegnitz. Bitte melde dich rechtzeitig, an und sichere Dir Deinen Platz.Herzliche Grüße, Euer Gunter Kaufmann