Mit Bildung und Spaß ins Frühjahr 2018 starten

SCHWABACH (pm/vs) - Schneller als vorangekündigt wird das neue Programm der vhs bereits ab Mittwoch, 17. Januar, sowohl online als auch in gedruckter Form erscheinen.

Sprachentag am 27. Februar

Ladies‘ Day am 14. April

Quali und Abitur

Interessante Webinare

Ernährungsberatung

Besuch in der Röstmanufaktur

Gelungenes Filmemachen

Anbei einige Höhepunkte und besondere Kursangebote.Wie gewohnt wird am 27. Februar bereits vor offiziellem Semesterbeginn der Sprachentag angeboten. Alle Interessierten für die Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch können sich beraten und einstufen lassen um den richtigen Kurs zu finden. Zusätzlich gibt es diesmal eine Beratung für Kurse in Deutsch auf dem Niveau B2 oder C1.Der 14. April ist allen Frauen gewidmet beim bewährten Ladies‘ Day in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Schwabach. Einen ganzen Tag geht es darum, wie Familie, Karriere, Freizeit und mehr unter einen Hut gebracht werden können. Neben Workshops zu Kommunikation, Ernährung und Entspannung gibt es auch aktuelle Berufstipps durch die Arbeitsagentur Nürnberg.Um Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen optimalen Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen bietet die vhs wieder Vorbereitungskurse für den Qualifizierenden Hauptschulabschluss und das Abitur an.Noch mehr Gelegenheiten zur Fort- und Weiterbildung bietet die Webinarreihe XPert Business mit allen relevanten Themen aus dem kaufmännischen Bereich sowie weitere Webinare, beispielsweise zu Scrum oder Assistenz im Projektmanagement.Die Ernährungsberaterin Catharina Voll informiert in einer sechsteiligen Vortragsreihe über die Aktivierung des Stoffwechsels durch richtige Ernährung, um die Funktion der Organe zu verbessern und den Fettabbau vorantreiben zu können. Der erste Vortragsabend zum Thema „Prinzipien der Ernährung für mehr Energie und Lebenskraft“ findet am 1. März statt. Die Vorträge können einzeln oder auch als Gesamtreihe gebucht werden.Mit der Besichtigung der ersten Schwabacher Röstmanufaktur wirft die Volkshochschule einen weiteren Blick hinter die Kulissen eines Schwabacher Unternehmens und zeigt damit auf, welche regionalen Anbieter vor Ort das Wirtschaftsleben bereichern.Mit einfachen Mitteln einen guten und interessanten Urlaubsfilm zu produzieren ist tatsächlich möglich. Der semiprofessionelle Filmemacher Werner Hoh, der über 30 Jahre Erfahrung hinter der Kamera und als Produzent von Filmen mitbringt, vermittelt in seinem Kurs die Grundlagen der Kameratechnik und dem sinnvollen Aufbau eines Drehbuchs. Der Kurs startet am 9. April und dauert vier Abende.Information und Anmeldung: Volkshochschule Schwabach, Telefon: 09122/860-204 oder www.vhs.schwabach.de