Tom & Basti

Parsberg – Tom und Basti mischen derzeit nicht nur die Lachmuskeln in Niederbayern auf, sondern machen sich nun auch über die Oberpfalz her. Selbst bei renommierten TV Sendungen wie „beim Hirzinger“ waren die beiden bayerischen Originale bereits zu Gast. Am 31. Januar kommen sie um 19.30 Uhr in den Burgsaal nach Parsberg in der Oberpfalz.

Thomas Graf (Tom) und Sebastian Hackl (Basti) sind seit eh und je dafür bekannt, mit losem Mundwerk, musikalischem Können bayerischen Traditionen für beste Unterhaltung und regelrechte Lachsalven zu sorgen. Rund um ihre Heimatregion im Bayerischen Wald füllen sie schon längst die großen Säle und Hallen. Aber auch darüber hinaus wächst ihre Fangemeinde. Mit frechen Sprüchen, Liedern und Gstanzln und Spötteleien über sich selbst massieren sie das Zwerchfell. abgerundet von handgemachter bayerischer Musik mit der sie sich selbst begleiten. Dabei packen sie auch aktuelle Themen an oder gehen schlagfertig auf ihr Publikum und die Gegebenheiten ein.



Karten gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen wie u.a. Buchhandlung Buchfink oder Touristinfo Neumarkt, sowie per Post unter Telefon: 09422-805040. Weitere Infos gibt es unter www.agentur-showtime.de