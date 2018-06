KulturTour nach München zur Ausstellung „Du bist Faust“

Die KulturTouren des KulturNetzwerkes Schwarzenbruck haben wieder einmal mehr eine ganz tolle Ausstellung entdeckt. In München. In der Kunsthalle: Faust, das weltweit bekannteste Werk der deutschen Literatur, hat seit seiner Veröffentlichung im frühen 19. Jahrhundert unzählige Künstler fasziniert und zu eigenen Schöpfungen herausgefordert. Die Ausstellung präsentiert mehr als 150 Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotografien, Vertonungen und Filme von Künstlern aus Europa und den USA. Die sehr innovativ inszenierte Schau nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch das Drama und macht sie zu Weggefährten Fausts auf seiner rastlosen Suche nach Sinn und Ziel des modernen Lebens. Der Ausstellungsparcours führt entlang herausragender Kunstwerke durch die Handlung des Dramas. Dabei halten Goethes Figuren den Besuchern einen Spiegel vor, denn Themen wie Jugendwahn, Egoismus, Manipulation, Verführbarkeit und ein unersättlicher Erlebnisdrang bestimmen auch sehr unser gegenwärtiges Leben. Die Ausstellung konfrontiert das Publikum - und die KulturTourer aus Schwarzenbruck - mit den noch immer drängenden Fragen des Dramas – ›Faust‹ ist bis heute von größter Aktualität. Die Führung von und mit Frau Dr. Best - der Name ist Programm - war wieder sehr informativ und spannend. Und die Ausstellung selber mit ihren multimedialen Überraschungen ist ein echter Höhepunkt.

Die nächste KulturTour führt am Mittwoch, den 11. Juli nach Neumarkt ins Lothar-Fischer-Museum zur Ausstellung der Lothar-Fischer-Preisträgerin 2017 Leunora Salihu. Anmeldung und weitere Informationen gibt es wie immer bei Francoise Werner vom KulturNetzwerk unter 09128 12381 bzw. f.werner@deutsche-kulturbuehne.de.