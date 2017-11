Extra Art im Jungen Theater

FORCHHEIM (pm/rr) - Am Samstag, 25. November um 20.00 Uhr treten die beiden Artistik-Clowns von Extra Art (Foto) im Jungen Theater, Kasernstraße 9, auf.

Bernd Schwarte und Fabian Flender waren schon im Kinderzirkus ganz große Talente. Inzwischen sind sie erwachsen, aber in der Seele noch Buben geblieben. Seit 13 Jahren arbeiten die beiden als Duo und haben schon eine ganze Reihe an Auszeichnungen eingeheimst. Ihre anderthalbstündige Show ist so etwas wie ein Cirque du Soleil ohne das ganze Brimborium: Ohne Firlefanz und Bombast setzen sie auf liebevolle Poesie ohne Worte, auf subtile Momente, auf vitale Artistik und technisch hervorragende Jonglage, auf Zauberei und ein gerüttelt Maß an Komik. Es ist ein feiner Humor, der ins Herz trifft. Ein Programm, das die Fantasie anregt und auf Schenkelklopfer verzichtet.