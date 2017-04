Opel Insignia Grand Sport: Individualist unter kerniger Klangkulisse

(ampnet/mue) - Eigentlich hatte Opel sich schon vor längerer Zeit von Oberklasse-Limousinen verabschiedet. Doch der neue Insignia Grand Sport ist nur wenige Millimeter kürzer als der alte Diplomat, der seinerzeit mit V8-Motor und veritablem Luxus verwöhnte.

Zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren in sieben Leistungsstufen zwischen 81 kW / 110 PS und 191 kW / 260 PS stehen beim Insignia Grand Sport für den Antrieb bereit. Von einer Sechs-Gang-Handschaltung bis zu einer Acht-Gang-Automatik reichen die Getriebe-Variationen – und bisher wurde nicht dementiert, dass sich die sportlich orientierten Kunden auf ein OPC-Modell mit weit über 221 kW / 300 PS freuen dürfen.Das Fahrwerk ist von bekannter Güte, Unebenheiten werden sauber weggebügelt. Die Lenkung gibt gute Rückmeldung und leidet nicht unter Präzisionsdefiziten, auch wenn die Servounterstützung erheblich ist. Der Allradantrieb ist serienmäßig und mit so genanntem Torque Vectoring ausgestattet, das Drehzahlunterschiede zwischen einzelnen Rädern für mehr Fahrstabilität ausnutzt. Da stört es nicht, dass sogar etwas mehr Drehzahl (2.500 U/min) für vollen Schub gebraucht wird, denn unter kerniger Klangkulisse geht es zügig vorwärts.Das Matrix-Licht der Hauptscheinwerfer hat nun 32 LED-Elemente (statt bisher 16) ist bei der Ausstattungslinie Innovation Serie, ist jedoch für alle anderen Ausführungen nur gegen Aufpreis erhältlich. Spurhalte- und Einpark-Assistent sind lieferbar, das Head-up-Display projiziert direkt in die Frontscheibe und kommt ohne zusätzlichen Spiegel aus. 360 Grad-Kamera und Rückfahr-Assistent geben Sicherheit, das Onstar-System wurde um einen Concierge-Service (zum Beispiel für Hotelbuchungen) und eine Parkplatz-Suchfunktion ergänzt.Länge x Breite x Höhe (m): 4,90 x 1,86 x 1,46Radstand (m): 2,83Motor: R4-Turbo-Benziner, Direkteinspritzung, 1.998 ccmLeistung: 191 kW / 260 PSMax. Drehmoment: 400 Nm bei 2.500 U/minHöchstgeschwindigkeit: 250 km/hNull auf 100 km/h: 7,3 Sek.ECE-Durchschnittsverbrauch: 8,6 LiterEmissionen: 197 g/kmLeergewicht/Zuladung: 1.649 kg / 596 kgKofferraumvolumen: 490–1.450 Liter