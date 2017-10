Gospelchor Red'n Blue feiert 20 jähriges Jubiläum

Weißt Du noch, damals…? Erinnerst Du Dich …? So fangen Gespräche oft an, wenn wir uns nach Jahren wiedertreffen, ganz gleich ob in der Familie, mit Kollegen oder unter guten Freunden. Wir blicken zurück auf gemeinsame Erlebnisse und erneuern damit das Band, das uns verbindet.„Erinnere Dich!“, sagen in diesem Jahr auch die Sängerinnen und Sänger von Red’n Blue. Sie blicken stolz auf 20 Jahre Chorgeschichte, auf das gemeinsam Erlebte und viele Songs, die sie sich zu Eigen gemacht und dem Publikum näher gebracht haben.Die Freude über dieses Jubiläum möchte der Chor mit Ihnen teilen. Darum heißt es gleich im ersten Song des diesjährigen Konzertprogramms „Celebrate!“, feiern wir! Was folgt, ist keine angestaubte Reprise, sondern eine enthusiastische Erneuerung der musikalischen Bande.Schwelgen Sie mit Red´n Blue in glücklichen Erinnerungen und hören Sie unvergessliche Gospel- und Popsongs aus 20 Jahren Red’n Blue!Gospel and more mit "Red'n Blue" am 14.10.2017 um 17:00 Uhr in der Emmauskirche in Nürnberg und am 15.10.2017 um 19.00 Uhr in der Kirche St. Martin in Fürth zusammen mit dem Feuerbachquartett. Der Eintritt ist jeweils frei.Der Jubiläumsgottesdienst findet am 15.10.2017 um 10.00 Uhr ebenfalls in der Kirche St. Martin in Fürth statt. Weitere Informationen zum Chor finden Sie unter: www.redn-blue.de