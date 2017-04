Bayern-WLAN für Rückersdorf

Kostenfrei, sicher, unbegrenzt und ohne Passwort surfen



RÜCKERSDORF (pm/nf) - „Ab sofort kann in Rückersdorf kostenlos, rund um die Uhr, ohne Begrenzung, sicher und mit Jugendschutzfilter im Internet gesurft werden – dank BayernWLAN“, teilte Finanz- und Heimatstaatsminister Dr. Markus Söder bei der Freischaltung der neuen Hotspots am Rathaus und am Schmidtbauernhof in Rückersdorf, Landkreis Nürnberger Land, mit. Die Hotspots versorgen den Eingangsbereich, den Sitzungssaal und den Vorplatz des Rathauses. Am Veranstaltungsort Schmidtbauernhof ist nun innen sowie außen kostenfreies BayernWLAN verfügbar.



Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen WLAN-Netz“, hob Söder hervor. „Bis 2020 wollen wir das kostenfreie BayernWLAN mit 20.000 Hotspots aufrüsten. Ausgestattet werden insbesondere Kommunen, Hochschulen, Behörden und Tourismusziele. Im öffentlichen Nahverkehr sollen Pilotprojekte zum BayernWLAN starten.“ Seit Start der Initiative Anfang 2015 wurden bereits mehr als 3.600 Zugangspunkte ins BayernWLAN realisiert. An über 1.000 kommunalen Standorten befindet sich das BayernWLAN bereits in der Umsetzung.



Das BayernWLAN bietet für jedermann ein offenes und kostenfreies WLAN-Angebot. Es sind keine Passwörter und keine Anmeldedaten erforderlich, eine Registrierung ist nicht nötig, der Jugendschutz ist durch Filter garantiert. „Mit einem dichten Netz von kostenlosen Hotspots über ganz Bayern schaffen wir die digitale Chancengleichheit auch für den ländlichen Raum“, so Söder. Das WLAN Zentrum Straubing unterstützt die Kommunen und koordiniert den Ausbau des BayernWLAN.