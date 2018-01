Marlene Mortler als agrarpolitische Sprecherin der CSU im Bundestag einstimmig wiedergewählt

REGION (pm/nf) - Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Roth / Nürnberger Land, Marlene Mortler, wurde von der CSU im Bundestag einstimmig wieder zur agrarpolitischen Sprecherin gewählt.

„Gerade für ländliche Räume spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Wie auch in meinem Wahlkreis zu sehen, prägen unsere Bäuerinnen und Bauern nicht nur die einzigartige Kulturlandschaft in Bayern, sondern gestalten auch das gesellschaftliche Leben in besonderer Weise mit. Die CSU steht weiterhin an der Seite der Landwirte und vertritt ihre Interessen vor Ort und in Berlin. Ich freue mich sehr, wieder den Vorsitz des Arbeitskreises VI Ernährung und Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit übernehmen zu dürfen. Er beschäftigt sich mit wichtigen Zukunftsthemen, die ich mitgestalten und voranbringen möchte“, erklärte Mortler.Die Arbeitskreise verantworten die fachliche Politik der CSU in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages. Neben Marlene Mortler MdB wurden folgende weitere Arbeitskreisvorsitzende gewählt:Arbeitskreis I: Innen, Recht und Verbraucherschutz, Kommunalpolitik, Sport und Ehrenamt, Kultur und MedienDr. Volker UllrichArbeitskreis II: Wirtschaft und Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur, Bildung und Forschung, TourismusKarl HolmeierArbeitskreis III: Finanzen und HaushaltAlois RainerArbeitskreis IV: Arbeit und Soziales, Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und JugendStephan StrackeArbeitskreis V: Auswärtiges, Verteidigung, Angelegenheiten der EU, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschenrechte und humanitäre HilfeFlorian HahnArbeitskreis VI: Ernährung und Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, Bau- und ReaktorsicherheitMarlene Mortler