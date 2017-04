Konzentriert geht´s wie geschmiert - Gesprächsabend für Eltern

Roth : Erziehungsberatung Roth-Schwabach |

Immer häufiger klagen Eltern über mangelnde Konzentration bei ihren Kindern und auch Lehrer kritisieren die oft zu gering ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit ihrer Schüler.Konzentration ist eine der wichtigen Fähigkeiten, die in vielen Bereichen für die kindliche Entwicklung eine Rolle spielt und deren Ausprägung besonders für den schulischen Erfolg und das konzentrierte Abarbeiten der Hausaufgaben wichtig ist.Mit steigendem Altern können Kinder ihre Aufmerksamkeit immer besser und länger auf eine bestimmte Sache richten. Das gelingt aber nicht immer von allein. Eltern sind gefordert, ihren Kindern eine bessere Konzentrationsfähigkeit beizubringen. Ob kleinere Konzentrations-probleme oder eine Konzentrationsstörung, schon mit kleinen Hilfestellungen kann das eigene Kind unterstützt werden.An diesem Gesprächsabend werden die Ursachen von Konzentrations-problemen beleuchtet und gemeinsam besprochen, worauf Eltern achten können, um eine ungestörte Konzentration des Kindes zu erreichen. Das Aufrechterhalten der Konzentration in der Hausaufgabensituation wird ein wichtiger Bestandteil des Vortrages sein.Der Vortrag empfiehlt sich für alle Eltern, deren Kinder im Herbst in die Schule kommen oder deren Kind noch in die Grundschule geht.Referentin: Elfriede SchweinzerDiplom-PsychologinVoranmeldung im Sekretariat der Beratungsstelle, Telefon 09171/4000Der Vortrag ist kostenfrei