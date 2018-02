Mal- und Fotowettbewerb zum Ferienpass

FORCHHEIM (pm/rr) – Der Kreisjugendring Forchheim ruft zum Gestaltungswettbewerb für den neuen Ferienpass auf.

Seit über zehn Jahren ziert ein von Kindern und Jugendlichen gestaltetes Deckblatt den Ferienpass für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Forchheim.Zu diesem Thema können Fotos, Zeichnungen, Gemälde oder andere zweidimensionale Kunstwerke eingereicht werden. Der Fantasie und dem Inhalt sind hier wenige Grenzen gesetzt. Eingereicht werden darf alles was auf ein DIN A 4 Blatt im Hochformat passt.Mitmachen darf jeder zwischen 6 und 18 Jahren. Das Bild darf keine Schriftzüge wie KJR Forchheim, Ferienpass 2018 oder das Logo des KJR enthalten, da der KJR diese Informationen selbst hinzufügen wird.Die Kunstwerke dürfen fotografiert, am Computer erstellt, gemalt oder gezeichnet werden, wichtig ist das alle Teilnehmer ihre Bilder selbst erstellen und auf der Rückseite Namen, Alter und Adresse mit Telefonnummer und Mail vermerken damit die Preisvergabe auch an die richtigen Teilnehmer/-innen erfolgen kann.Die Bilder können bis einschließlich 31. März in der Geschäftsstelle des KJR Forchheim abgegeben werden.Die 200 Teilnehmer/-innen, deren Bilder in die nähere Auswahl kommen erhalten einen Ferienpass umsonst. Darüber hinaus sind auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Preise ausgelobt.Wer sich ein Bild über die Gewinnerbilder der letzten Jahre machen möchte findet diese in einer Dauerausstellung im Sitzungssaal des KJR Forchheim. Die fertig gestalteten Ferienpässe sind ab Mitte Juni in der Geschäftsstelle des KJR und allen Gemeindeverwaltungen im Landkreis Forchheim erhältlich.