Verleihung Ludwig-Erhard-Preis 2017 mit Ehrengast Joachim Gauck

Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann und Bundespräsident a.D Joachim Gauck bei der Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises 2017 in Fürth: Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Fortführung der Sozialen Marktwirtschaft – Eröffnung des Ludwig-Erhard-Zentrums in Fürth Ende 2017 – Knapp 15 Millionen Euro Förderung durch Freistaat und Bund



FÜRTH (pm/nf) - Ganz im Zeichen der Erinnerung an Ludwig Erhards 120. Geburtstag und 40. Todestag stand die Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises 2017 in Fürth mit Bundespräsident a. D. Joachim Gauck als Festredner. Der mit 4.000 Euro dotierte Ludwig-Erhard-Preis geht an Franziska Engelhard. Die Wirtschaftswissenschaftlerin der Universität Erlangen Nürnberg forschte für ihre Doktorarbeit über multikulturelle Führungsteams in Unternehmen und positiven Wirkungen dieser Zusammenarbeit. 

In seinem Grußwort hob Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann die besondere Bedeutung des Preises hervor, den der Ludwig-Erhard-Initiativkreis Fürth unter Vorsitz von Evi Kurz jährlich auslobt: ,,Der Ludwig-Erhard-Preis fördert die wissenschaftliche Auseinandersetzung und trägt dazu bei, den Grundgedanken der Sozialen Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards fortzuführen." Laut Herrmann hat Ludwig Erhard wie kaum ein anderer den wirtschaftlichen Wiederaufbau und den sozialen Ausgleich Deutschlands geprägt: ,,Als bayerischer Wirtschaftsminister, erster deutscher Wirtschaftsminister nach dem Krieg im Kabinett Adenauers und zuletzt als Bundeskanzler war Ludwig Erhard der Vater des Wirtschaftswunders in Deutschland."Joachim Gauck rief in seiner Rede kurz nach der Bundestagswahl zur Besonnenheit auf. Er sei zwar ,,ein bisschen geschockt gewesen, über das, was wir da am vergangenen Sonntag zusammengewählt haben." Aber: ,,Wir brauchen auch nicht in Angststarre zu verfallen oder in Hysterie, wenn neue Kräfte in unseren Parlamenten auftauchen. Sie tauchen auf in einer wachen und starken Demokratie".Staatsminister Herrmann freute es besonders, dass das Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth Ende 2017 bezogen wird. ,,Dann können sich Nachwuchswissenschaftler und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in Erhards Geburtsstadt mit seiner Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik vertraut machen", so der Minister. Auf Initiative des Ludwig-Erhard-Initiativkreises Fürth und der Stiftung Ludwig Erhard Haus entstehe ein deutschlandweit einmaliges Dokumentations-, Ausstellungs- und Begegnungszentrum, das auch ein interaktiver Lernort und offener Raum des Dialogs über Zeitgeschichte, Wirtschaft und Politik sein soll. "Davon erhoffen wir uns einen wichtigen Beitrag für ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge und der Bedeutung von Eigeninitiative", machte Herrmann deutlich. ,,Deshalb unterstützen wir als Freistaat Bayern und der Bund den Bau des Ludwig-Erhard-Zentrums mit einer kräftigen Finanzspritze in Höhe von 14,5 Millionen Euro, davon 7,7 Millionen Euro aus der Städtebauförderung."