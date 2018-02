Landkreis Roth sucht neue Tagesmütter und Tagesväter

Sie betreuen als Tagesmütter und -väter Kinder, fördern sie in ihrer Entwicklung und helfen berufstätigen Eltern Arbeit und Kindererziehung erfolgreich zu meistern. Das Kreisjugendamt ist aktuell wieder auf der Suche nach solchen Multitalenten.Die Kindertagespflege betreut Kinder dabei einzeln oder in kleinen Gruppen. Voraussetzung für eine Tätigkeit in diesem Bereich ist – neben einer Leidenschaft und Begeisterung für das Thema Kinderbetreuung – die erfolgreiche Teilnahme an einem Qualifizierungskurs.Im Landkreis Roth startet der nächste Kurs am 21. Februar 2018 um 19 Uhr bei der GFI in Roth (Nürnberger Straße 49). Weitere Informationen zum Thema Kindertagespflege gibt das Kreisjugendamt, Anja Knieling, per Mail an anja.knieling@landratsamt-roth.de oder telefonisch unter 09171/81 6421.